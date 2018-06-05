رئيس رومانيا: يجب بقاء النيابة العامة بالبلاد بعيدة عن الضغوط السياسية

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قال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة يجب أن تبقى بعيدة عن الضغوط سياسية حتى يقوم أعضائها بعملهم بشكل صحيح، وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن تصريحات يوهانيس جاءت اليوم بعدما قضت المحكمة الدستورية الاسبوع الماضى بأن هناك أزمة مؤسساتية بين يوهانيس ووزير العدل .

وكانت المحكمة أخبرت يوهانيس، بأن يقوم بعزل المدعية العامة لمكافحة الفساد "كودروتا كوفيسي"من منصبها بعدما صرح وزير العدل بأنها فشلت فى القيام بعملها بشكل صحيح، وأضافت الشبكة أن إدارة مكافحة الفساد تمكنت تحت قيادة كوفيسى من محاكمة نواب ووزراء ومسئولين بارزين آخرين بتهمة الرشوة وتهم أخرى تتعلق بالفساد، وعند سؤال يوهانيس عما إذا كان سيحترم حكم المحكمة الدستورية تجنب السؤال، وأكد أن أعضاء النيابة العامة لا يمكن أن يخضعوا لأى سياسى حتى ولو كان وزيرًا.