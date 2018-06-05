رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور "الأوقاف" في بناء وعي المصريين

سارة علام

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعيد الفطر المبارك، في زيارة له اليوم الثلاثاء لديوان عام وزارة الأوقاف.

وقال زكى خلال اللقاء: "إن هذه التهنئة من مظاهر التعبير عن قيم العيش المشترك الذي تتحلى به مصر، وتقدم له نموذجًا مشرفًا"، مؤكدًا "أن وزارة الأوقاف تلعب دورًا هامًّا لمحاربة الإرهاب وترسيخ مبادئ التعايش في المجتمع المصري"، مشددًا على "ضرورة التعاون بين الجميع لمواجهة الإرهاب والتطرف والعمل على نشر الوعي والتسامح والمودة، من أجل تحقيق هدف بناء الإنسان المصري الذي أعلن عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ومن جانبه اكد وزير الاوقاف على أهمية تفعيل المواطنة المتكافئة والعيش المشترك من أجل ترسيخ روح الوحدة بين المصريين جميعا ، وبما ينبذ كل ألوان العنف والتطرف ، ويشكل ردا وتفنيدا لأفكار المتطرفين ، ويسهم في نقل الصورة الصحيحة لتسامح الأديان وعظمة الحضارة المصرية القائمة على التسامح.