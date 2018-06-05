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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: 150 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: 150 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية د. أحمد عماد وزير الصحة
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
وزارة الهجرة:
 
 
 

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