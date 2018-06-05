دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: 150 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزير الصحة: 150 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية لتوفيرها بالأسواق.. أحمد عماد: تطبيق نظام تشغيل منظومة التأمين فى مستشفيات القاهرة.. ويؤكد: لا زيادة فى أسعار الدواء.. وإخطار رئاسة الجمهورية بالنواقص أسبوعيا
وزارة التربية والتعليم:
رئيس امتحانات الثانوية العامة: نتعامل بروح نموذج الإجابة فى تصحيح وتقدير الدرجات.. يؤكد: تحسب الدرجة للطالب طالما صحيحة دون النظر لأسلوبه.. ورضا حجازى: بدء تصحيح 5% كعينة عشوائية لامتحان العربى بمشاركة 9000 عضو
وزارة التضامن الاجتماعى:
التضامن: المعاشات زادت من 54.8 مليار جنيه خلال عام 2011 إلى 157.4 مليار جنيه 2018.. الحد الأدنى للمعاش كان 124جنيها حتى نهاية يونيه 2016.. غادة والى: استمرار دعم محدودى الدخل والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": تشغيل خط الربط مع السودان قبل نهاية العام بقدرة 300 ميجاوات.. توصيل الخدمة للخرطوم بأعلى جودة لأنها تمثل سمعة مصر.. ويؤكد: نحرص على دعم الدول المجاورة وتوفير احتياجاتها من الطاقة
وزارة القوى العاملة:
وزارة الهجرة:
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