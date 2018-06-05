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حكومة نيكاراجوا تحث المعارضة على التفاوض عقب اشتباكات دامية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:42 ص
حكومة نيكاراجوا تحث المعارضة على التفاوض عقب اشتباكات دامية مظاهرات نيكاراجوا
ماناجوا (أ ش أ)
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حثت حكومة نيكاراجوا المعارضة فى البلاد على العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات عقب الاشتباكات الأخيرة التى اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين مطالبين بتنحى الرئيس دانييل أورتيجا من منصبه، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مدينة "مسايا" كانت مسرحا للاشتباكات الأخيرة التى اندلعت بين مجموعة من المتظاهرين المعارضين لحكومة نيكاراجوا وقوات مكافحة الشغب.

وكانت الاحتجاجات الدامية قد اندلعت فى نيكاراجوا منذ منتصف شهر أبريل الماضى ضد التعديلات الحكومية التى تسعى إلى خفض المعاشات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص.

 


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