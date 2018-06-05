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حبس 15 شخصًا بحوزتهم كتب ومنشورات تحض على الفكر الداعشى والتحريض على العنف

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:32 م
حبس 15 شخصًا بحوزتهم كتب ومنشورات تحض على الفكر الداعشى والتحريض على العنف حبس - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أمرت نيابة كفر الشيخ الكلية برئاسة المستشار أحمد شطا، حبس 15 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لضبط كتب ومنشورات تحض على الجهاد والتحريض على أعمال العنف، ووجهت لهم النيابة تهمة اعتناق الفكر الجهادي الداعشى والتكفيرى.

جاء ذلك عقب القاء الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، القبض على المتهمين، تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة واعتناق الفكر الجهادي الداعشي ،وضبط بحوزتهم كتب ومنشورات تحض على الجهاد والتحريض على أعمال العنف.


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