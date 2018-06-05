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جنايات القاهرة تجدد حبس 5 متهمين 45 يوما لانضمامهم لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:31 م
جنايات القاهرة تجدد حبس 5 متهمين 45 يوما لانضمامهم لجماعة إرهابية حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، حبس 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون 45 يوماً.                  
 
صدرالقرار بعضوية المستشارين حاتم الخولى، وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.
 
وأسندت النيابة، فى القضية رقم 2743 لسنة 2017، جنح بدر للمتهمين أحمد سمير عبد الله، ومصطفى عبد المنعم إسماعيل، ومحمود شعبان محمود، وأحمد جمال أحمد، ومحمد فتحى الجداوى، تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون هدفها تكدير السلم والأمن العام.

 


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