توقعات بموافقة وزراء بريطانيين على إقامة مدرج جديد بمطار هيثرو

رويترز

تشير توقعات إلى أن وزراء بارزين في الحكومة البريطانية، سيوافقون على إقامة مدرج جديد بمطار هيثرو في لندن، مما يمهد الطريق أمام المشرعين للتصويت على الأمر هذا الشهر، والبدء في التنفيذ خلال السنوات المقبلة.

ويعد هيثرو أكثر مطارات أوروبا حركة، لكنه استنفد طاقته الاستيعابية. وكانت خطط سابقة لتوسيع المطار، قد قوبلت بمعارضة جماعات محلية ونشطاء في مجال البيئة وبعض المشرعين، لكن من المرجح أن تحصل خطة التوسع الحالية التي تصل تكلفتها إلى 14 مليار جنيه استرليني (18.64 مليار دولار) على الضوء الأخضر.

كانت لجنة مستقلة، قد أوصت في 2015 بإقامة مدرج جديد في هيثرو، قائلة إن السعة الإضافية ستجلب على بريطانيا أكبر فائدة اقتصادية.

وقالت شخصيات بارزة في قطاع الأعمال وبعض أعضاء البرلمان، إن توسعة مطار هيثرو باتت أكثر أهمية، منذ أن وافقت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى، إذ أن التوسعة ستعزز الروابط التجارية وستعطي دفعة للنمو الاقتصادى.

وتبقى الموافقة على المدرج متوقعة، رغم معارضة شخصيات بارزة، مثل وزير الخارجية بوريس جونسون. وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة كومريس أن أغلبية المشرعين يعتزمون التصويت لصالح توسيع هيثرو.