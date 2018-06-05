تعرف على كيفية استخدام طفاية الحريق حال اندلاع النيران بالمبانى

كتب عبد الرحمن سيد

تندلع الحرائق فى المنازل و المبانى و المنشأت نتيجة لارتفاع دراجات الحرارة أو حدوث ماس كهربائى، ورغم وجود طفايات الحريق داخل تلك الأماكن، إلا أن كثير من المواطني على غير دراية بكيفية التعامل مع الطفايات وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" خطوات استخدام طفايات الحرائق:

1- سحب حلقة الأمان ( وهى الوسيلة التى تمنع تشغيل الجهاز فى حالات التداول والظروف العادية ).

2-توجه للحريق وقف فى الوضع الصحيح.

3-وجه خرطوم الجهاز إلى قاعدة النار.

احتفظ بمسافة أمان كافية من 1 إلى 1,5 متر بعيدا عن النيران

4- اضغط المقبض العلوى لجهاز الإطفاء

5- أطلق المسحوق إلى النار فى شكل حركة هلالية شاملة

7- استخدم الطفاية كما لو كنت تكنس المادة المشتعلة أو تطليها بالمسحوق الكيميائى

8- تقدم كلما أنجزت جزء من الحريق للجزء الذى يليه

9- قم بغلق الأبواب بالكامل لإعاقة انتقال النيران وأسرع بالخروج من المنزل

10-عندما تطفأ النيران افتح كل النوافذ للسماح للتهوية اللازمة