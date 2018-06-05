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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:03 م
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تركيا: نزع سلاح المقاتلين الأكراد أثناء مغادرتهم منبج السورية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:00 م
تركيا: نزع سلاح المقاتلين الأكراد أثناء مغادرتهم منبج السورية مقاتلين أكراد - أرشيفية
رويترز
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قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيُنزع سلاحهم لدى مغادرتهم مدينة منبج فى شمال سوريا فى إطار خارطة طريق مُتفق عليها مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير متحدثا إلى الصحفيين فى إقليم أنطاليا بجنوب تركيا، أن العمل المشترك على خارطة الطريق التى اتفق عليها مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو فى واشنطن، أمس الاثنين، سيبدأ خلال 10 أيام وسيُنفذ فى غضون 6 أشهر، وقال إن هذا النموذج يتعين أن يطبق فى المستقبل على الرقة وكوبانى ومناطق سورية أخرى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب، وتابع أن الولايات المتحدة لم تتعهد بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية. وقال أيضا إن تعاون تركيا فى منبج مع الولايات المتحدة ليس بديلا عن العمل مع روسيا فى الشأن السورى.


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