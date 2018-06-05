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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:01 م
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ترامب يعرب عن تفاؤله بالقمة المرتقبة مع نظيره الكورى الشمالى فى سنغافورة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:28 م
ترامب يعرب عن تفاؤله بالقمة المرتقبة مع نظيره الكورى الشمالى فى سنغافورة دونالد ترامب وكيم جونج أون
أ ش أ
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تفاؤله بالقمة المرتقبة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون، والمزمع عقدها فى سنغافورة الثلاثاء القادم.

وكتب ترامب - فى تغريدة على موقع التدونيات المصغرة (تويتر)، اليوم الثلاثاء - "نأمل اللقاء فى سنغافورة مع كوريا الشمالية بداية شئ كبير، سنرى قريبا!"، ومن المفترض أن يبحث الزعيمان خلال القمة مسألة نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية فى أول مفاوضات مباشرة على مستوى القادة منذ بدء الأزمة النووية فى شبه الجزيرة الكورية.


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