برلمانى روسى: موسكو قد تتخذ تدابير جوابية حال طورت واشنطن أسلحتها النووية

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أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) فيكتور بونداريوف، أن روسيا تتابع عن كثب الوضع المتعلق بتطوير الأسلحة النووية الأمريكية المنخفضة القدرة، لاتخاذ "تدابير جوابية" إذا لزم الأمر.

وقال بونداريوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الثلاثاء - "يتعين أن يخضع مثل هذا الوضع لرقابة صارمة"، مضيفا "إذا انتقل الأمريكيون من الأقوال إلى الأفعال وقاموا بانتهاك معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، فلابد من أن تتخذ روسيا كافة التدابير الجوابية"، مؤكدا أن بلاده سترد فى حالة الضرورة.