video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

برلمانى روسى: موسكو قد تتخذ تدابير جوابية حال طورت واشنطن أسلحتها النووية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:00 م
برلمانى روسى: موسكو قد تتخذ تدابير جوابية حال طورت واشنطن أسلحتها النووية أسلحة نووية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) فيكتور بونداريوف، أن روسيا تتابع عن كثب الوضع المتعلق بتطوير الأسلحة النووية الأمريكية المنخفضة القدرة، لاتخاذ "تدابير جوابية" إذا لزم الأمر.

وقال بونداريوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الثلاثاء - "يتعين أن يخضع مثل هذا الوضع لرقابة صارمة"، مضيفا "إذا انتقل الأمريكيون من الأقوال إلى الأفعال وقاموا بانتهاك معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، فلابد من أن تتخذ روسيا كافة التدابير الجوابية"، مؤكدا أن بلاده سترد فى حالة الضرورة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤيد الانفتاح على روسيا وإعادة نظر العقوبات ضدها

روسيا والهند تبلغان المرحلة النهائية من مفاوضات توريد منظومات "إس 400"

بوتين ردا على تشبيهه بالقيصر: روسيا دولة ديمقراطية وتعمل فى إطار الدستور

ألمانيا: نرحب بانضمام روسيا مجددا لمجموعة السبع

بوتين يؤكد: روسيا لم تتدخل فى الانتخابات الأمريكية

اخبار عالمية

مجلس الاتحاد الروسى

اسلحة نووية

الاسلحة النووية الامريكية

الولايات المتحدة

اخبار العالم

اخبار روسيا

برلمانى روسى




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة