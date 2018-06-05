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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:09 ص
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اليوم.. محاكمة سكرتير محكمة و2 آخرين لتزويرهم محررات رسمية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:00 ص
اليوم.. محاكمة سكرتير محكمة و2 آخرين لتزويرهم محررات رسمية محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع العباسية، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين أحمد طارق، وتامر رضا برديسى، وسكرتارية سمير رفعت، محاكمة 3 متهمين بينهم سكرتير محكمة بالتزوير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين "أحمد. م" 47 سنة سكرتير جلسة جنج نيابة مصر الجديدة، و"أحمد.ع " 55 سنة حاصل على معهد فنى تجارى و"وائل. ى”38 سنة "هارب" فنى صيانة حاسب إلى فى القضية رقم 2994 لسنة 2015 جنايات النزهة، بتزوير مستندات.

وكشفت التحريات بأن المتهم الأول بصفته موظفا عمومياً أمين سر جلسة جنح بمحكمة مصر الجديدة الجزئية اختلس أوراق مملوكة لجهة عمله وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن قام باختلاس ورق القاضى ومحضر الجلسة المؤرخ من أوراق القضية رقم 14051 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة بنية تمليكها.

وقال أمر الإحالة: إن الجريمة ارتبطت بجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا أنه فى ذات الزمان والمكان بصفة آنفة البيان ارتكب تزوير فى ورق القاضى، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قام باستخدام المتهم الثانى فى تحرير بيانات ونسبها لرئيس المحكمة.

وأثبت به صدور حكم قبل المتهم الثالث بالغرامة "مائتين جنيه" على خلاف حقيقة الحكم الصادر من رئيس المحكمة بالحبس ستة أشهر فضلا عن قيام المتهم الأول بتنفيذ للمشروع الإجرام فى هذا الصدد بتزوير بمحضر الجلسة بأن أثبت له البيانات المزورة رغم علمه بأمر تزويرها.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

ههههههه ههههههههههه

يوووووووووووة من دة فى كتير أوى لا توجد اى مصلحة عامة حكومية فى مصر خالية من التزوير و كلة تحت شعار الموظفين النهاردة عندى بكرة عندك

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