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اليوم.. جنايات طنطا تنظر محاكمة 4 محامين لتعديهم على رئيس محكمة السنطة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:03 ص
اليوم.. جنايات طنطا تنظر محاكمة 4 محامين لتعديهم على رئيس محكمة السنطة محكمة - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 محامين لقيامهم بالتعدى على رئيس محكمة السنطة الجزئية، ومنعه من أداء عمله ودخول قاعة المحكمة.

 

كان المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال كلاً من مروان محمد محمد عامر "هارب"، ومحمد السيد محمود رضوان"هارب"، و"سامى عبد المطلب عبد المطلب الخولى "هارب"، وهانى السيد محمد عبد المحسن "هارب" لمحكمة جنايات طنطا فى القضية رقم 5430 لسنة 2018 جنايات مركز السنطة، المقيدة برقم 318 لسنة 2018 كلى غرب طنطا، لتعديهم على رئيس محكمة السنطة الجزئية ومنعه من أداء مهام عمله، ومنعه من دخول قاعة المحكمة ومرددين هتافات ضده للامتثال لطلبهم غير المشروع، ومنعه والقائمين معه بالعمل من الدخول لقاعة المحكمة لنظر الجلسة.


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