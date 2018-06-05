الصحة: تعميم العمل بنظام الرقم الطبى للمريض بالمستشفيات قريبًا

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تعميم تشغيل المستشفيات الحكومية بنظام الرقم الكودى الطبى الموحد قريبًا، للقضاء على أى تلاعب فى أوراق وملفات المرضى، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الخدمة الطبية له فى أى مستشفى على مستوى الجمهورية .

وأضاف وزير الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن ميكنة المستشفيات لا غنى عنها، مشيرا إلى أن النظم الإلكترونية مهمة فى تسهيل أداء الخدمة العلاجية للمريض، وتابع: "التأمين الصحى الجديد سيعتمد بشكل كبير على أداء الخدمات بالطرق المميكنة والإلكترونية".

وأوضح أن جميع الخدمات الطبية التى تقدم للمريض جارى حصرها وتكويدها حتى تكون محددة التكاليف، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى مجال الحصول على الخدمة من حيث السهولة والتيسير على المريض .