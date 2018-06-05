video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تعميم العمل بنظام الرقم الطبى للمريض بالمستشفيات قريبًا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:30 ص
الصحة: تعميم العمل بنظام الرقم الطبى للمريض بالمستشفيات قريبًا الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تعميم تشغيل المستشفيات الحكومية بنظام الرقم الكودى الطبى الموحد قريبًا، للقضاء على أى تلاعب فى أوراق وملفات المرضى، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الخدمة الطبية له فى أى مستشفى على مستوى الجمهورية .
 
وأضاف وزير الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن ميكنة المستشفيات لا غنى عنها، مشيرا إلى أن النظم الإلكترونية مهمة فى تسهيل أداء الخدمة العلاجية للمريض، وتابع: "التأمين الصحى الجديد سيعتمد بشكل كبير على أداء الخدمات بالطرق المميكنة والإلكترونية".
 
وأوضح أن جميع الخدمات الطبية التى تقدم للمريض جارى حصرها وتكويدها حتى تكون محددة التكاليف، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى مجال الحصول على الخدمة من حيث السهولة والتيسير على المريض .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصحة يقرر تحمل الوزارة مصاريف حصول الأطباء على الماجستير والدكتوراة

الصحة

الرقم الكودى

المستشفيات




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة