"الصحة" تصدر 70 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بـ 197 مليون جنيه

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 70 ألف و395 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، فى محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 197 مليون و786 ألف جنيه، فى الفترة من 26 إلى 31 مايو 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 10 آلاف و 172 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف أن القرارات تضمنت 56 ألف و 245 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 306 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 40 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 92 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع مديرى المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.