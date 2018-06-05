السيسى يشدد على أهمية تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجاليات المصرية فى الخارج

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من السفراء المرشحين للعمل كرؤساء لبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية المصرية باعتبارها خط دفاع متقدم عن الوطن ومصالحه في الخارج، والواجهة التي تبرز الصورة الحضارية لمصر، مؤكداً ثقته في قدرة الدبلوماسيين المصريين على تمثيل وطنهم فى الخارج بصورة مشرفة تعكس تاريخ مصر العريق وتطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

واستعرض الرئيس كذلك خلال الاجتماع ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير علاقات مصر المتوازنة مع مختلف دول العالم، وتعزيز علاقاتها بالقوى الدولية، وكذلك من خلال الأطر متعددة الأطراف، وذلك فى إطار استقلالية قرار مصر ودورها الإقليمى النشط.

وشدد على أهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على ما تم بنائه من استقرار، مشيراً فى ذات السياق إلى أهمية حشد جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب، وكذلك العمل على التوصل لتسويات سياسية لأزمات منطقة الشرق الأوسط، بهدف استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تمر بها شعوبها منذ سنوات.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد أهمية فهم تفاصيل الواقع الحقيقي لمصر حتى يتسنى نقل صورة واضحة وواقعية عنه للخارج، مشيراً في هذا الصدد للتحديات الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ عقود طويلة والجهود الجارية للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، وخاصة في ضوء ما يتم إنجازه في مصر من مشروعات عملاقة توفر العديد من الفرص الاستثمارية.

وطالب الرئيس السيسى، السفراء بالعمل المستمر على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مصر، مشدداً على ضرورة أن تراعى أية حلول مقترحة الظروف الواقعية لمصر ومتطلباتها التنموية.

وأكد أهمية الدور الذى تقوم به البعثات المصرية في تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، موجهاً بالعمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لحل مشكلات المواطنين المصريين في الخارج، وربطهم بوطنهم الأم.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية التطوير المستمر لعمليات الانتقاء والتأهيل والتقييم لأعضاء السلك الدبلوماسي، بما يضيف إلى الأداء الراقي للدبلوماسية المصرية ويعزز جهودها في الدفاع عن مصالح مصر في الخارج، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بمواصلة التطوير المؤسسي الشامل لمختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأضاف السفير بسام راضي أن السفراء أعربوا من جانبهم عن تشرفهم بتمثيل مصر في الخارج، مؤكدين حرصهم على بذل أقصى الجهد للمساهمة في تحقيق الأهداف السياسية والتنموية لمصر.

واستعرض السفراء خلال اللقاء أفكارهم لتطوير العمل في البعثات المصرية في الخارج، وسبل تدعيم وتطوير التنسيق القائم بين تلك البعثات ومختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لخدمة مصالح الوطن والمواطنين.

كما أعربوا عن تقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لدور ومهام أعضاء السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية، وحرص الرئيس على لقائهم واطلاعهم بشكل مباشر على أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة.