السيسى يجتمع بالسفراء المرشحين للعمل كرؤساء لبعثات مصر الدبلوماسية بالخارج

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عدد من السفراء المرشحين للعمل كرؤساء لبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.







وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية المصرية باعتبارها خط دفاع متقدم عن الوطن ومصالحه في الخارج، والواجهة التي تبرز الصورة الحضارية لمصر، مؤكداً ثقته فى قدرة الدبلوماسيين المصريين على تمثيل وطنهم في الخارج بصورة مشرفة تعكس تاريخ مصر العريق وتطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.



