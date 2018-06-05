السلطات فى هاواى الأمريكية تأمر بإخلاء مناطق مهددة بحمم بركان "كيلاويا"

أ ش أ

أصدرت سلطات ولاية (هاواى) الأمريكية فى المحيط الهادئ أوامر بإجلاء سكان أحياء ساحلية، إثر تزايد المخاوف من زحف حمم بركان "كيلاويا" على مناطقهم.

ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن المناطق المهددة فورا، خشية أن تغلق حمم البركان منافذ الهروب، وأشار خبراء إلى أن الحمم غطت مساحة 15 كيلومترا ودمرت نحو 120 منزلا سكنيا، ويذكر أن نحو 2000 شخص من سكان هاواى نزحوا بسبب تدفق الحمم البركانية وانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت السام فى بداية ثورة البركان قبل نحو شهر، ويثور بركان كيلاويا من وقت لآخر منذ نحو 35 عاما، وثار البركان مجددا فى الثالث من مايو الماضى.