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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:01 م
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الخطوط الجوية الصينية تستأنف الرحلات بين بكين وبيونج يانج

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:50 م
الخطوط الجوية الصينية تستأنف الرحلات بين بكين وبيونج يانج الطيران الصينى
بكين (أ ف ب)
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استأنفت الخطوط الجوية الصينية الرحلات بين بكين وبيونج يانج، بعد تعليقها لخمسة أشهر، بحسب ما أظهر موقعها الالكترونى، وذلك فى إطار تحسن العلاقات بين البلدين الجارين، ويأتى استئناف الرحلات فى وقت تسعى الصين لإصلاح العلاقات مع حليفتها منذ حقبة الحرب الباردة قبيل قمة مرتقبة بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتاريخ 12 يونيو.

علقت الخطوط الصينية فى نوفمبر الماضى الرحلات من وإلى بيونج يانج لمدة زمنية غير محدودة فى وقت تدهورت العلاقات الثنائية إثر قرار بكين دعم العقوبات الأممية لتقييد برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، وقبل تعليقها، خفضت الخطوط الصينية العام الماضى عدد الرحلات المتوجهة إلى كوريا الشمالية مرجعة ذلك إلى انخفاض الطلب من قبل المسافرين من أصحاب الأعمال والسياح.

وقالت موظفة ردت على هاتف خدمة الخطوط الجوية الصينية، الثلاثاء، "سنستأنف الرحلات إلى بيونج يانج"، وأظهر موقع الشركة الإلكترونى، أنها ستسير 3 رحلات أسبوعيًا من بكين إلى بيونج يانج، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وبلغ سعر البطاقة فى اتجاه واحد من الدرجة السياحية 1.770 يوان (276 دولارا).


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