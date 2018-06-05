الحكومة: بدء إجراءات تنفيذ تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية بـ360 مليون يورو

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار نهج الحكومة باقتحام المشاكل المتراكمة فى مجال النقل بالمدن الكبرى، عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء امس الإثنين، اجتماعاً لمراجعة الإجراءات التنفيذية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية أحد أهم مرافق النقل فى مدينة الثغر.

وتقرر خلال الاجتماع الذى حضره وزير النقل ومحافظ الإسكندرية، البدء فى تنفيذ المشروع مع بداية العام القادم، وذلك بعد طرح الأعمال الاستشارية والدراسات الخاصة به من خلال احد المكاتب الاستشارية والذى اعد دراسة شاملة للنقل الحضرى بالإسكندرية، وتم الاتفاق على أن يتم التنفيذ من خلال هيئة الإنفاق كخبرة استشارية فى تنفيذ مثل هذه المشروعات، وأن يتم إدارة الترام من خلال شركة جديدة والاستعانة ببيت خبرة أجنبى لتقديم الاستشارات المطلوبة فى هذا الصدد بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من هذا المرفق.

وأوضح محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع أن طول مسار الترام (فكتوريا- الرمل- المنشية) يبلغ13.7 كم بعدد محطات 28، مشيراً إلى ان الفكرة الرئيسية للمشروع تتمثل فى تنفيذ كبارى علوية بالتقاطعات وإشارات ضوئية إلكترونية مع استبدال وحدات الترام القديمة بأخرى حديثة، فضلا عن اعادة تأهيل سكة حديد الترام وإنشاء شبكة كهربائية جديدة، إلى جانب تحديث ورش صيانة "مصطفى كامل" وكذا تطوير مجمع المحطات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة نقل مطورة للمواطنين بعد رفع كفاءة المرافق والمحطات والعربات وبما يسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية للترام وحل مشكلة الاختناقات المرورية بالمحافظة.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 360 مليون يورو على أن يتم الانتهاء من تنفيذه فى مطلع عام 2022 ( مدة التنفيذ 3 سنوات)، ويستهدف المشروع أن يبلغ متوسط عدد ركابه خلال اليوم ما بين 250 و 300 ألف راكب.