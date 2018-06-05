التعليم: ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد للثانوية العامة اليوم

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 4 حالات غش ومحاولات خلال امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة حتى الآن.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن فريق الغش الإلكترونى تمكن من ضبط 4 حالات منهم 3 حالات فى سوهاج وحالة فى إحدى لجان محافظة دمياط.

وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أن فريق الغش تمكن من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الاقتصاد فى وقت أقل من دقيقتين رغم أن الطالب أخفى رقم الكود الخاص بكراسة الامتحان " البوكليت.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.