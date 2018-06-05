التعليم: امتحان الاقتصاد جاء سهلا للطلاب ولم نتلق شكاوى بشأنه

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان الاقتصاد جاء سهلا للطلاب موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أى شكاوى حول اسئلة الامتحان.

فيما تباينت أراء الطلاب حول امتحان مادة الاقتصاد، حيث رأي البعض أن الأسئلة سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط ومباشرة فيما رأى البعض الأخر أن الامتحان يوجد بعض الجزئيات الصعبة مثل سؤال ما العلاقة بين نظم المعلومات والمشكلة الاقتصادية، مؤكدين أن الأسئلة فى مجملها فى متناول مختلف مستويات الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.