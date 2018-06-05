التحالف الدولى ينفى اتهامات "العفو الدولية" بشأن عملياته فى الرقة السورية

واشنطن (أ ش أ)

نفى الكولونيل شون راين المتحدث باسم التحالف الدولى - الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية - لمحاربة داعش، صحة اتهامات منظمة العفو الدولية بشأن انتهاك التحالف للقانون الدولى خلال الهجمات التى شنها ضد تنظيم داعش فى مدينة الرقة السورية.

وقال المتحدث ـ فى تصريح نقلته قناة ( الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ "إن تنظيم داعش دمر مدينة الرقة وفتك بأهلها "، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة إعمار المدينة.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد أكدت ـ فى تقرير لها ـ أن التحالف الدولى لم يتخذ ما يكفى من الإجراءات لحماية المدنيين أو يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع عليهم، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن مسلحى داعش استخدموا المدنيين كدروع بشرية خلال معركة الرقة .