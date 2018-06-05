video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:20 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

التحالف الدولى يقتل 11 مدنيا فى غارات على قرية تحت سيطرة داعش شرق سوريا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:23 ص
التحالف الدولى يقتل 11 مدنيا فى غارات على قرية تحت سيطرة داعش شرق سوريا التحالف الدولى
بيروت (أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل 11 مدنياً على الأقل بينهم خمسة أطفال فى غارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى فى شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان الثلاثاء.

وأفاد المرصد عن تنفيذ التحالف الدولى بقيادة أميركية لهذه الضربات فى اطار دعمه لهجوم تشنه قوات سوريا الديموقراطية فى ريف الحسكة الجنوبي، من دون توفر أى تأكيد من التحالف.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولى فجر الاثنين قرية الجزاع الواقعة فى ريف الحسكة الجنوبي، ما تسبب بمقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال، تم سحب جثثهم الثلاثاء جراء استمرار القصف".

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى "لوجود جرحى فى حالات خطرة ومفقودين ما زالوا تحت أنقاض الدمار".

ووسعت قوات سوريا الديموقراطية التى تخوض بدعم من التحالف معارك لطرد التنظيم المتطرف من آخر جيب يسيطر عليه فى محافظة دير الزور (شرق)، نطاق عملياتها العسكرية مؤخراً لتشمل ريف الحسكة الجنوبى أيضاً.

ويستهدف التحالف مناطق سيطرة التنظيم تمهيداً لتقدم قوات سوريا الديموقراطية.وافاد عبد الرحمن عن "قصف جوى كثيف للتحالف منذ الاثنين يستهدف مناطق سيطرة التنظيم فى ريف الحسكة الجنوبي" مشيراً الى أن "قوات أميركية وفرنسية وايطالية من التحالف تشارك برياً فى المواجهات التى تخوضها قوات سوريا الديموقراطية ضد التنظيم".

وتسببت غارات التحالف على المنطقة ذاتها منذ مطلع الشهر الحالى بمقتل 14 مدنياً بينهم اربعة اطفال على الاقل، بحسب المرصد.

وبدأ التحالف الدولى عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى صيف العام 2014 فى العراق وسوريا تباعاً. وأقر الجمعة بمقتل 892 مدنياً على الأقل "بشكل غير متعمد" فى ضربات نفذها بين أغسطس 2014 ونهاية أبريل 2018 فى البلدين.

من جهتها، أعلنت منظمة "إير وورز" غير الحكومية التى تحصى الضحايا المدنيين فى كل عمليات القصف الجوى فى العالم أن ما لا يقل عن 6 آلاف و259 مدنياً قتلوا جراء قصف التحالف فى البلدين.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه فى منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل فى البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

             

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى ينفى اتهامات "العفو الدولية" بشأن عملياته فى الرقة السورية

سانا: مقتل وإصابة 4 سوريين جراء قصف التحالف الدولى ريف الحسكة الجنوبى

التحالف الدولى

داعش

اخبار التحالف الدولى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

سوريا

سوريا اليوم




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة