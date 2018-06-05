التحالف الدولى يقتل 11 مدنيا فى غارات على قرية تحت سيطرة داعش شرق سوريا

بيروت (أ ف ب)

قتل 11 مدنياً على الأقل بينهم خمسة أطفال فى غارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى فى شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان الثلاثاء.

وأفاد المرصد عن تنفيذ التحالف الدولى بقيادة أميركية لهذه الضربات فى اطار دعمه لهجوم تشنه قوات سوريا الديموقراطية فى ريف الحسكة الجنوبي، من دون توفر أى تأكيد من التحالف.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولى فجر الاثنين قرية الجزاع الواقعة فى ريف الحسكة الجنوبي، ما تسبب بمقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال، تم سحب جثثهم الثلاثاء جراء استمرار القصف".

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى "لوجود جرحى فى حالات خطرة ومفقودين ما زالوا تحت أنقاض الدمار".

ووسعت قوات سوريا الديموقراطية التى تخوض بدعم من التحالف معارك لطرد التنظيم المتطرف من آخر جيب يسيطر عليه فى محافظة دير الزور (شرق)، نطاق عملياتها العسكرية مؤخراً لتشمل ريف الحسكة الجنوبى أيضاً.

ويستهدف التحالف مناطق سيطرة التنظيم تمهيداً لتقدم قوات سوريا الديموقراطية.وافاد عبد الرحمن عن "قصف جوى كثيف للتحالف منذ الاثنين يستهدف مناطق سيطرة التنظيم فى ريف الحسكة الجنوبي" مشيراً الى أن "قوات أميركية وفرنسية وايطالية من التحالف تشارك برياً فى المواجهات التى تخوضها قوات سوريا الديموقراطية ضد التنظيم".

وتسببت غارات التحالف على المنطقة ذاتها منذ مطلع الشهر الحالى بمقتل 14 مدنياً بينهم اربعة اطفال على الاقل، بحسب المرصد.

وبدأ التحالف الدولى عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى صيف العام 2014 فى العراق وسوريا تباعاً. وأقر الجمعة بمقتل 892 مدنياً على الأقل "بشكل غير متعمد" فى ضربات نفذها بين أغسطس 2014 ونهاية أبريل 2018 فى البلدين.

من جهتها، أعلنت منظمة "إير وورز" غير الحكومية التى تحصى الضحايا المدنيين فى كل عمليات القصف الجوى فى العالم أن ما لا يقل عن 6 آلاف و259 مدنياً قتلوا جراء قصف التحالف فى البلدين.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه فى منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل فى البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.