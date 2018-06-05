البورصة تخسر 15.5 مليار جنيه بختام التعاملات..ومؤشرها الرئيسى يتراجع 2.33%

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأفراد المصريين ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 15.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 912.127 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 158 مليون ورقة مالية بقيمة 817 مليون جنيه عبر تنفيذ 20 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.4% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.16%، والعرب على 8.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.13%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 49.5 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 34 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.20% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 16051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 818 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 2085 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 134 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.