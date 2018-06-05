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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:02 م
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البرازيل تغير مواعيد العمل لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة المونديال

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:42 م
البرازيل تغير مواعيد العمل لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة المونديال أعلام المنتخبات المشاركة فى كأس العالم
أ ش أ
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قررت الحكومة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تغيير ساعات العمل فى البلاد من اجل إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مباريات كأس العالم 2018.

وأوضحت صحيفة (ذا صن) البريطانية أنه تقرر انتهاء ساعات العمل الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلى فى البرازيل فى الأيام التى تقام فيها مباريات السامبا مساء.
ويحصل الموظفون - عندما تقام مباريات البرازيل فى فترة ما بعد الظهر - على الضوء الأخضر لإنهاء أعمالهم بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر.

يشار إلى أن البرازيل يستهل مشواره فى كأس العالم أمام سويسرا فى روستوف، يوم الأحد 17 يونيو، وتوقيت المباراة لن يؤثر إلا على عدد قليل من العمال.
وتنطلق مباريات كأس العالم يوم 14 يونيه الجارى وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

 

 


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