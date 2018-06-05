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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:03 م
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الاتصالات: انخفاض اشتراكات المحمول 2.14 مليون فى 3 أشهر لـ99.13 مليون مشترك

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:43 م
الاتصالات: انخفاض اشتراكات المحمول 2.14 مليون فى 3 أشهر لـ99.13 مليون مشترك ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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انخفض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بنحو 2.14 مليون فى الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى حيث وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة فى السوق إلى نحو 99.13 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 100.24 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضى و101.27 مليون اشتراك فى يناير 2018 وفقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير الذى حصلت عليه "اليوم السابع"، إلى انخفاض مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول إلى نحو 31.47 مليون مستخدم بنهاية مارس 2018 مقارنة بنحو 32 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضى، إضافة إلى انخفاض مشتركى "اليو اس بى مودم" لنحو 2.15 مليون بنهاية مارس مقارنة بنحو 3.25 مليون مشترك بنهاية فبراير.

وبلغ عدد مشتركى الـADSL نحو 5.53 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 5.43 مليون مشترك بنهاية فبراير 2018.

ويصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى 37.9 مليون مستخدم فى مصر بنسبة انتشار بلغت 44.3% وفقا لنتائج بحث استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأسر والأفراد لعام 2017/2018.

ويستمر التوزيع النسبى للانترنت فائق السرعة ADSL كما بتقرير مارس حيث مازالت القاهرة الكبرى تتصدر نسبة توزيع مستخدمى الإنترنت بمصر بنسبة 40%، تليها محافظات الدلتا بنسبة 31% ثم محافظات قبلى 13% والإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.

 

 


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