الأزهر الشريف ينعى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى البحرين

كتب - لؤى على

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وإلى شعب البحرين الشقيق، فى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله بن خالد بن على آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.

وأشاد الأزهر الشريف بالدور البارز الذى بذله الراحل الكبير فى نشر وتعزيز الثقافة والفكر فى دولة البحرين، فضلًا عن إصداراته القيمة التى وثقت لتاريخ مملكة البحرين عبر العصور.

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الشيخ خالد بن على وزير عدل البحرين وحفيد المغفور له، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.