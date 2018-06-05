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"إسكان البرلمان": تخصيص 40% من عائد التصالح على مخالفات البناء للبنية التحتية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:30 ص
"إسكان البرلمان": تخصيص 40% من عائد التصالح على مخالفات البناء للبنية التحتية النائب يسرى المغازى
كتبت: سمر سلامة
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قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم الاتفاق على تخصيص 40% من عائد المصالحات على مخالفات البناء لتحسين وتطوير البنية التحتية، خاصة بعد رفض الحكومة زيادة مخصصاتها بالموازنة العامة.

وأكد "المغازى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة وافقت على المشروع فى ظل تحفظات حكومية على عدد من المواد، إلا أن اللجنة مصرة على خروج المشروع بالشكل الذي انتهت إلية المناقشات، لافتا إلى رفض اللجنة ضم مخالفات البناء على أراضى زراعية إلى المشروع لوجود قانون ينظم ويجرم البناء على أرض زراعية، مشيرا إلى أن المشروع يضم مادة لتحديد قيمة المخالفة.

وتوقع وكيل لجنة الإسكان أن يتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة خلال دور الإنعقاد الثالث.

كانت لجنة الإسكان برئاسة المهندس معتز محمود، قد أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.


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