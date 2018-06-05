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إدارة المرور تضبط 7450 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:57 ص
إدارة المرور تضبط 7450 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7450 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1948 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 28 دراجة بخارية وسيارة.


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