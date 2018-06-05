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أوكرانيا تعلن نجاحها فى تجميد أصول جازبروم فى هولندا بعد سويسرا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:28 م
أوكرانيا تعلن نجاحها فى تجميد أصول جازبروم فى هولندا بعد سويسرا الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو
كييف (أ ف ب)
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 أعلنت شركة الغاز الأوكرانية الثلاثاء، أنها نجحت فى تجميد أصول جازبروم فى هولندا بعد سويسرا إثر الحكم عل العملاق الروسى بدفع أكثر من مليارى دولار لتسوية الخلاف حول الغاز مع كييف.

وقالت مجموعة نفتوجاز الأوكرانية فى بيان إنها "قدمت طلبا لحجز أصول تعود لجازبروم فى فروعها الهولندية واى ديون لهذه الفروع مستحقة لجازبروم" و"وافقت محكمة هولندية" على هذه الطلبات موضحة أن 6 فروع من أصل 7 من المجموعة الروسية رفضت التعاون.

وبهذه الخطوات تسعى المجموعة الأوكرانية إلى الحصول على 2,56 مليار دولار مستحقة لها من جازبروم وفقا لتحيكم أصدرته محكمة فى ستوكهولم نهاية فبراير لتسوية خلافاتهما المتعلقة بمليارات الدولارات منذ وصول مسؤولين موالين للغرب الى السلطة فى كييف فى 2014.

وكان هذا القرار يرغم كييف على استئناف شراء الغاز الروسى لكن جازبروم تريد مذاك الطعن فيه وترفض تطبيقه ولا تسلم كييف الغاز ولا تدفع تعويضات.

ولتطبيق هذا الحكم يمكن لكييف أن تطلب أمام محاكم مختلفة تعترف بسلطة محكمة التحكيم هذه، تجميد أصول جازبروم. وقال رئيس نفتوغاز أندريى كوبولييف فى بيان "ستستخدم نفتوجاز كل التدابير الشرعية والأدوات المتاحة لتطبيق القرار واستعادة المبلغ المستحق من جازبروم بالكامل، للأسف لا تتصرف المجموعة بحسن نية".

 


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