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3 مجهولين يسرقون سيارة نقل محملة بـ37 جهاز تكييف فى الوراق

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:40 م
3 مجهولين يسرقون سيارة نقل محملة بـ37 جهاز تكييف فى الوراق مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة سيارة نقل محملة بـ37 جهاز تكييف بالإكراه، أعلى محور الضبعة بالوراق، وكشفت التحريات، أن الجناة هددوا قائد السيارة واستولوا عليها وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من "محمد. ع" سائق، أفاد فيه أنه أثناء نقله حمولة أجهزة تكييف يبلغ عددها 37 جهاز بواسطة سيارة نقل من منطقة أبو رواش، وسيره أعلى محور الضبعة بالقرب من الطريق الدائرى، فوجئ بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى يطاردونه، ثم أجبروه على التوقف، حيث هددوه بالأسلحة  واستولوا على سيارته بالإكراه وفروا هاربين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات وجمع المعلومات للتوصل لهوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 


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