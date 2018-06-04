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الإثنين، 04 يونيو 2018 02:18 ص
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يديعوت أحرونوت: نتنياهو يلتقى قادة فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمواجهة إيران

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:00 ص
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يلتقى قادة فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمواجهة إيران رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
غزة (أ ش أ)
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يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى أوروبا فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى فى محاولة لكسب الدعم من حلفاء رئيسيين على صعيد تعديل الاتفاق النووى الدولى مع إيران ولدفع القوات الإيرانية خارج الجوار السورى.

ومن المقرر أن يلتقى نتنياهو قادة من كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، على أن تكون البداية مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الاثنين ، حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) على موقعها الإلكترونى مساء اليوم الأحد.

وقال نتنياهو مخاطبا حكومته ، اليوم الأحد ، "إن العدو اللدود" إيران سيتصدر أجندته ، معربا عن تفاؤله بشأن نجاح الزيارة المزمعة.

وأضاف " لأعوام نقف وحدنا ضد هذين التهديدين التوأمين (النووى الإيرانى والوجود العسكرى الدائم لإيران فى سوريا) ، وأعتقد أن الوضع قد تغير إلى الأفضل".

 


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