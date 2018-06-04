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وفاة اللواء طيار حلمى رزق الرئيس السابق لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:14 ص
وفاة اللواء طيار حلمى رزق الرئيس السابق لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية الطيار حلمى رزق رئيس شركة مصر للطيران إكسبريس
كتب محمد طنطاوى
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 منى قطاع الطيران المدنى بخسارة أحد أهم القيادات بشركة مصر للطيران بعد وفاة اللواء طيار حلمى رزق الرئيس السابق لشركة مصر للطيران للخصوط الداخلية والإقليمية "اكسبريس" بعد صراع مع المرض بالعاصمة الفرنسية باريس، وبعد نحو أسبوعين من تقدمه لصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بطلب لإعفائه من منصبه لظروف مرضه.
 
 
ومن المقرر أن يصل جثمان اللواء حلمى رزق يوم الثلاثاء القادم قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، حيث قامت السفارة المصرية بفرنسا بالإعداد لوصول وشحن الجثمان بالتنسيق مع محطة مصر للطيران بمطار شارل ديجول، ليتم دفنه بمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية. 
 
وكان اللواء الطيار حلمى رزق أحد ابطال حرب أكتوبر المجيدة، وأحد القيادات بقطاع الطيران المدنى والذى استطاع خلال فترة توليه رئاسة مصر للطيران للخطوط الداخلية تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الشركة فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد خلال فترة ما بعد ثورة يناير وما صاحبها من حالة ركود فى السياحة. 
 
كما ساعد رزق فى تحسين العائد المادى للشركة وقطاعى السياحة والطيران من خلال وضع خطط لتنشيط السياحة وتقديم عروض لاقت رواجا كبيرا لتنشيط السياحة الداخلية والانتقال إلى المدن السياحية جوا لدعم الثقافة الجوية وبما يخدم تنمية قطاع الطيران وربط كافة المدن والمطارات المصرية دعما للتنمية المستدامة. 
 
وكان اللواء طيار حلمى رزق أحد القيادات الذى تربع على كرسى رئاسة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية لسنوات طويلة، وكان يحظى بحب واحترام جميع العاملين في قطاع الطيران المدنى وثقة القيادات، ما كان له الأثر فى طرح اسمه وتداوله لأكثر من مرة لرئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران فى أعقاب التغييرات التى شهدتها الشركة خلال السنوات الماضية.
 
 
 
 
 

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