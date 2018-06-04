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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:53 ص
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وزير خارجية المكسيك يعتزم زيارة واشنطن لحضور اجتماع منظمة الدول الأمريكية

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:09 ص
وزير خارجية المكسيك يعتزم زيارة واشنطن لحضور اجتماع منظمة الدول الأمريكية وزير خارجية المكسيك لويس فيديجاراى سيسافر
مكسيكو سيتى (رويترز)
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قالت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الأحد، إن الوزير لويس فيديجاراى سيسافر إلى واشنطن لحضور اجتماع منظمة الدول الأمريكية يومى الاثنين والثلاثاء، ويعتزم إجراء اجتماعات ثنائية هناك مع نظرائه من دول أخرى.

ولم تحدد الوزارة مع من سيعقد فيديجاراى الاجتماعات الثنائية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضى رسوما بنسبة 25 % على واردات الصلب و 10 % على واردات الألومنيوم من المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبى بعد انتهاء سريان إعفاءات مؤقتة.

وسرعان ما ردت المكسيك، التى تعيد التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع الولايات المتحدة وكندا، على الرسوم الجمركية واستهدفت منتجات من مناطق يسعى الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للاحتفاظ بها فى انتخابات الكونجرس فى نوفمبر.  

 


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