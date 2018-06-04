وزير خارجية الإمارات: "سيتجاوز الأردن هذه الأحداث بحكمة الملك"

كتب هيثم سلامة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، أن الأردن سوف يتجاوز الأحداث الأخيرة، بحكمة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وقوة مؤسسات والتواصل بين القيادة والشعب، ولا عزاء للمتربصين.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "سيتجاوز الأردن هذه الأحداث بحكمة الملك وقوة المؤسسات والتواصل بين القيادة والشعب، والمصلحة العربية تقتضى استقرار الأردن وإزدهاره، ولا عزاء للمتربصين".

يذكر أن مصادر سياسية، قد أكدت إنه من المتوقع أن يطلب العاهل الأردنى الملك عبد الله من رئيس الوزراء هانى الملقى الاستقالة فى مسعى لتهدئة الغضب الشعبى، من السياسات الاقتصادية التى فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام، وطالب محتجون، بإقالة الملقى خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية، وذكرت المصادر أن الملك عبد الله استدعى الملقى إلى قصره غدا الإثنين.