وزير الكهرباء: مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة فى طريقها للانتهاء تماما

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء الخاطئة ومشاكل التحصيل التى تعانى منها شركات توزيع الكهرباء فى طريقها للانتهاء تماماً، فى ظل خطة الوزارة للتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة.

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد العدادات مسبوقة الدفع الموجودة على الشبكة حالياً بلغ 5 ملايين و700 ألف عداد حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف تحويل كافة العدادات الموجدة حاليا و التى يبلغ عددها 30 مليون عداد و ذلك خلال الـ3 سنوات القادمة.

و أوضح، أن العدادات مسبوقة الدفع ساهمت بشكل كبير فى حل أزمة تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية سواء على المستوى المنزلى أو التجارى، موضحا أن هذه العدادات لها مردود إيجابى على المواطن حيث أن المستهلك يقوم بترشيد استهلاكه عند علمه بقرب نفاذ رصيده.