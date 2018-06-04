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وزير الخارجية اليمنى يشيد بالدعم الكورى الجنوبى لبلاده

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:29 م
وزير الخارجية اليمنى يشيد بالدعم الكورى الجنوبى لبلاده الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
عدن (أ ش أ)
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أشاد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، بالدعم الذى قدمته كوريا الجنوبية لبلاده خلال الفترة الماضية ومساهماتها فى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التى أعلنتها الأمم المتحدة الخاصة باليمن، وتقديم المساعدات الغذائية وإعادة تفعيل المنح الدراسية والدورات التدريبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمنى اليوم الاثنين، بالسفير الكورى لدى اليمن باك وونج تشول، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وأكد الوزير اليمني، أن مواقف كوريا الجنوبية المشرفة تعبر عن صدق المشاعر وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه لفت السفير الكورى إلى استمرار بلاده فى دعم الحكومة الشرعية ومد يد العون لمساعدة الشعب اليمنى لتجاوز المرحلة الاستثنائية التى يعيشها اليمن.

 


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