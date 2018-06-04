وزير التعليم العالى يوافق على إنشاء مدينة لأبحاث وصناعة الإلكترونيات

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحـث العلمى اجتماعاً صباح اليوم الاثنين، بحضور الدكتور هشام الديب رئيس المعهد، والدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس، بالمقر الجديد للمعهد.

فى بداية الجلسة اطمأن الوزير على إجراءات العمل بالمعهد، مطالباً بالمتابعة الدقيقة واليومية لسير العمل من خلال عقد اجتماعات لرؤساء الأقسام والشعب، وإعداد التقارير الدورية للتعرف على الكوادر المؤهلة، والاحتياجات الخاصة بالأقسام من أجهزة ومعدات، مشددًا على أهمية سير العمل وإزالة أي عقبات تعوق تسليم المرحلة الثانية لمباني المعهد في الموعد المحدد وبالشكل الصحيح.

وفي هذا الإطار طالب الوزير بالمتابعة، وإعداد تقرير عن الأنشطة البحثية والأقسام خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفقاً للخطة البحثية المعلنة من قبل المجلس.

كما أكد الدكتور عبد الغفار على أهمية القوى البشرية والبرامج المؤهلة؛ ليصبح المعهد واحة للتكنولوجيا وأبحاث الإلكترونيات، وأن يصبح نقلة نوعية في مجال الإلكترونيات، بما يلبي الاحتياجات البحثية والاقتصادية لمصر في مجال صناعة الإلكترونيات. مطالباً بإعادة هيكلة المعهد من القوى البشرية، والتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الاحتياجات الفعلية، واختيار أفضل العناصر من مساعد باحث وباحث وفقاً لمسابقات معلن عنها.

ومن جانبه أضاف د. هشام الديب أن هناك حاجة لخطة استراتيجية من الخبرات الدولية وفريق عمل وطني في مجال المدن العلمية، وتقديم الخريطة الاقتصادية، لوضع أهم الصناعات على مستوى العالم.

ووافق المجلس على إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجبا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات "STPERI"، التابعة للمعهد على مساحة 10,000 متر مربع، بعد صدور القانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذى يسمح بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحضانات تكنولوجية.

- ناقش المجلس ما تم تنفيذه من المشاريع القومية التى شارك فيها المعهد، ومنها: المشروع القومى لتعميق صناعة الإلكترونيات والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مشروع العداد الذكى، والذى تم التعاقد مع الشركة القابضة للكهرباء لتوريده فى المشروع التجريبى المنفذ بمدينة الشيخ زايد– الجيزة، وكذلك منتج البصمة الردارية لتأمين وحماية المتاحف بالتعاون مع وزارة الآثار، ومشروع زراعة أقطاب المخ الإلكترونية، والذي تم التعاقد مع شركة IP Valley بكندا لتصنيع لأغراض علمية حالياً.

- استعرض المجلس مراحل تطور مشاريع الحضانات التكنولوجيا "انطلاق"، والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والخاص بحضانات "طريق"؛ لصناعة الإلكترونيات حيث شهد تخرج الدفعة الأولى لشركات تكنولوجية فى مجال صناعة الإلكترونيات، وكذلك استقبال الدورة الثانية الجديدة بعد رفع عدد الشركات الى 15 شركة، والدعم المالى لكل شركة 200 ألف جنيه مصرى.

ومن ناحية أخرى قام د. خالد عبد الغفار بتفقد المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات؛ للتعرف على مدى تقدم الأعمال حيث جار حاليًا انتقال معامل وأقسام المعهد إلى المقر الجديد، حيث من المقرر افتتاح المرحلة الأولى فى أكتوبر 2018، و تتضمن خمسة مبانى على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية فى يوليو 2019 لكامل مبانى المعهد.