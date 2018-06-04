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وزير التعليم العالى: قانون فروع الجامعات الأجنبية يصل البرلمان خلال أيام

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:00 ص
وزير التعليم العالى: قانون فروع الجامعات الأجنبية يصل البرلمان خلال أيام خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إجراءات اعتماد قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تسير بخطى متسارعة لاعتماده، موضحا أن القانون حاليا فى وزارة العدل ومن المقرر أن ترسله فى خطاب رسمى خلال أيام إلى مجلس النواب.

 

وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يعرض القانون على لجنة التعليم بمجلس النواب ثم يتم عرضه للنقاش بالجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده ورفعه إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى به حال الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة باعتماده.

 


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