وزير الأوقاف يفتتح اليوم فعاليات ملتقى الشباب بمركز التعليم المدنى بالجزيرة

كتب لؤى على

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، "ملتقى الشباب" والذى سيذاع مباشرة على القناة الثانية فى تمام الخامسة مساء يوميا قبل الإفطار فى الفترة من 19 إلى 28 رمضان 1439هـ، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك لإبراز النماذج الإيجابية التى تمثل قدوة حسنة لشبابنا، حيث يستضيف البرنامج نخبة متميزة من العلماء والمفكرين والمسئولين والإعلاميين، وذلك لمناقشة كافة القضايا المجتمعية التى تهم الشباب.

كما يتخلل الملتقى مسابقة ثقافية بطرح سؤال للمشاهدين عبر الحلقة وعلى موقع الوزارة، وتتلقى وزارة الأوقاف الإجابات على الموقع الرسمى فى المكان المخصص لهذه المسابقة الرمضانية.

وتسلم الجوائز يوميًّا فى بداية الحلقة التالية، وهى عبارة عن مكتبة دينية ثقافية متميزة تقدم كهدية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف للفائز الذى يتم اختياره بواسطة الكمبيوتر يوميًّا خلال فترة انعقاد الملتقى على مدار عشرة أيام. يقدم الملتقى الإعلامى خالد سعد برعاية مشتركة من وزيرى الأوقاف والشباب.