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وزير الأوقاف: جماعات الإرهاب تفصل بين الدين والدول لإحلال نفسها محل الأوطان

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:06 م
وزير الأوقاف: جماعات الإرهاب تفصل بين الدين والدول لإحلال نفسها محل الأوطان محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة قررت بالتنسيق مع معهد الدراسات الإسلامية أن تحدد موضوعات للدراسة فى الماجستير والدكتوراه للدعاة فى إطار تجديدات الخطاب الدينى ومواجهة التطرف لباحثى الماجستير والدكتوراه.

وأشار الوزير، خلال نقاش مباشر مع الشباب بملتقى الشباب للقيم والأخلاق والمواطنة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، أن مصالح الأوطان وحمايتها يحقق مقاصد الأديان.

وأشار إلى أن تخريب الأوطان ومناهضتها هو ضد الأديان كون الإثنين ليسا متضادين، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية تفصل بين الأديان والأوطان للنيل من الدول بالتنظيم بفكرها المتطرف بإسقاط الدولة وإحلال تنظيماتها كبديل.
 


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