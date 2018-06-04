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الإثنين، 04 يونيو 2018 09:17 م
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نائب رئيس الوزراء الكويتى يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم إقتصاده

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:00 م
نائب رئيس الوزراء الكويتى يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم إقتصاده أمير الكويت
عمان (أ ش أ)
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم اقتصاده ، لافتا إلى أن الكويت تدرس حاليا جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للمملكة، وتقديم قروض ميسرة لدعم مشاريع التحفيز الاقتصادى.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى للوزير أنس الصالح ، اليوم الاثنين ، فى قصر الحسينية بعمان ، بحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمى.

ونقل الوزير الكويتى للعاهل الأردنى تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ، وتأكيده على وقوف دولة الكويت إلى جانب الأردن فى مختلف الظروف ، واستعدادها الدائم لدعم المملكة فى المجالات كافة.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن تقدير الأردن الكبير لمواقف دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الداعمة للمملكة، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وحمّل الملك عبدالله الثانى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.

 


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