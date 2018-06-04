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الإثنين، 04 يونيو 2018 08:41 ص
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ميلانيا ترامب تغيب عن قمتى مجموعة السبع وكوريا الشمالية

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:00 ص
ميلانيا ترامب تغيب عن قمتى مجموعة السبع وكوريا الشمالية ميلانيا ترامب
(رويترز)
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قال البيت الابيض أمس الأحد إن ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستغيب عن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية هذا الأسبوع فى كيبك ولا تعتزم حضور القمة المقررة فى 12 يونيو فى سنغافورة مع كوريا الشمالية.

وحضرت ميلانيا ترامب اجتماع مجموعة السبع فى إيطاليا العام الماضي. ولم تظهر السيدة الأمريكية الأولى (48 عاما) على الملأ منذ 10 مايو عندما رحبت هى وترامب بثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين فى كوريا الشمالية.

وخضعت ميلانيا لعملية جراحية فى 14 مايو أيار لعلاج مشكلة حميدة فى الكلى وخرجت من المستشفى يوم 19 مايو.

وقالت ستيفانى جريشام المتحدثة باسمها فى رسالة بالبريد الإلكترونى أمس "لن تحضر مجموعة السبع ولا توجد خطط لها للسفر الى سنغافورة فى هذا الوقت."

وقال البيت الأبيض فى وقت متأخر أمس إن الرئيس والسيدة الأولى سيستضيفان حفل استقبال مساء اليوم الاثنين لعائلات أفراد الجيش الذين قتلوا أثناء تأدية واجبهم. وأضاف البيت الأبيض أن حفل الاستقبال غير مفتوح للصحافة.

 


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