مقتل 8 أشخاص فى هجوم انتحارى بالعاصمة الأفغانية كابول

رويترز ـ (أ ش أ)

قال مسؤولون أمنيون إن انتحاريا فجر عبوة ناسفة قرب رجال دين مسلمين، اليوم الاثنين، أثناء مغادرتهم خيمة كبيرة فى غرب العاصمة الأفغانية كابول حيث تجمعوا لشجب الإرهاب والدعوة للسلام.

وأكد المسؤولون أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون قرب تجمع لرجال دين فى العاصمة الأفغانية كابول، مع توقعات بارتفاع عدد القتلى.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية عن غفور عزيز المسئول بالشرطة قوله "إن الانفجار وقع بعدما فجر انتحارى ما بحوزته من مفرقعات بالقرب من مدخل مجمع يستضيف اجتماع المجلس، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار".

وكان مجلس العلماء الأفغانى قد ناشد القوات الحكومية الأفغانية وحركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى تعليق القتال والاتفاق على وقف لإطلاق النار، داعيا إلى الدخول فى مفاوضات سلام لإنهاء الصراع الدائر فى البلاد منذ سنوات.

وقتلت سلسلة تفجيرات فى كابول العشرات فى الشهور الأخيرة ولم تظهر أى مؤشرات على أن الهجمات هدأت خلال شهر رمضان.