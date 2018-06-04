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مصرع عامل بعد احتراقه بلمبة لحام فى ورشته بالدقهلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:59 م
مصرع عامل بعد احتراقه بلمبة لحام فى ورشته بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية _ محمد حيزة
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لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته بحروق فى جسده من الدرجة الثالثة بعد أن نشبت فيه النيران حال استخدامه لمبة لحام بالورشة التى يعمل بها.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بشان المحضر رقم 5729/2018 إدارى قسم شرطة أول المنصورة، وإصابة المدعو محمد ع. ع. بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 80 %، ولا يمكن استجوابه، وما قرره مرافقه بأن المصاب يعمل طرفه بالورشة وأثناء استخدامه لمبة اللحام أمسكت النيران بملابسه ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وردت إشارة مستشفى المنصورة الدولى تُفيد وفاة المذكور متأثراً بإصابته بسؤال شقيقه، 29 سنة عامل، ومقيم منطقة "جديلة " دائرة قسم ثان المنصورة أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه.

 ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 63 أحوال القسم بتاريخه وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية " وسُلم الجثمان لذويه.

 


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