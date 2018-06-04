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مصرع ترزى صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية فى المنوفية

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:53 ص
مصرع ترزى صدمته سيارة نقل أثناء قيادته دراجة نارية فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى ترزى بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء قيادته دراجة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى  اللواء أحمد عتمان  مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بحادث تصادم ومتوفي بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفي الحادث سيارة نقل قيادة "ع س م" سائق ومقيم مدينة الشهداء ودراجة نارية قيادة "ع غ ع ا" ترزى ومقيم دائرة المركز، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية، مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة، ونجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة النارية بكسر بالحوض والساق اليسرى – اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى مستشفى الشهداء المركزى ووتوفى عقب وصوله، وحدثت تلفيات بالدراجة النارية، وتم التحفظ عليها والسيارة.

وبسؤال كل من، قائد السيارة، وشقيق المتوفى "ص" مؤهل متوسط ومقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما جاء، واتهم الثانى الأول بالتسبب فى الحادث، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .


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