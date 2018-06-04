مصادر يمنية: قيادات حوثية تبدى استعدادها لتسليم ميناء الحديدة لإشراف أممى

عدن(أ ش أ)

كشفت مصادر سياسية يمنية عن إبداء قيادات بارزة فى مليشيات الحوثى استعدادها الموافقة على مقترح المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن غريفيث بتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، أن المبعوث الأممى أبلغ قادة فى مليشيات الحوثى خلال مباحثاته الراهنة فى صنعاء بمبادرة تسوية سياسية تبدأ بالانسحاب التام للمليشيات من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى كخطوة أولى تسبق مشاركتها غير المشروطة فى مفاوضات الحل السياسي.

وكان المبعوث الأممى إلى اليمن قد التقى بمسئولين بحكومة الانقلابيين فى صنعاء غير المعترف بها دوليا، مؤكدا أن الحل السياسى هو الخيار الوحيد لإنهاء الازمة الإنسانية التى يعانى منها الشعب اليمنى.