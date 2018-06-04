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مستوطنون يطلقون الرصاص على مدرسة فى بيت لحم والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:56 ص
مستوطنون يطلقون الرصاص على مدرسة فى بيت لحم والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أطلق مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الاثنين، الرصاص على مدرسة فى منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، فى بيان أن خمسة مستوطنين اقتحموا محيط مدرسة التحدى (5) الأساسية، فى وقت كان هناك عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة الوصول إليها، فاستشاطوا غضبا وتوجهوا إلى تلة مقابلة للمدرسة، وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المدرسة لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل فى الطريق دون أن يبلغ عن وقوع اصابات فى صفوف الطلبة.

ووصف بريجية، هذا العمل بالبلطجة التى يمارسها المستوطنون على اهالى المنطقة لإرهابهم وتخويفهم، خاصة أنهم يعارضون إقامة المدرسة التى تعرضت للهدم أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 13 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وقال نادى الأسير، فى بيان اليوم، إن الاحتلال اعتقل تسعة مواطنين من محافظة الخليل، وثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت شابا من بلدة ميثلون بمحافظة جنين.


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