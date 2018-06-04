مدير أمن المنوفية: ضبطنا كميات من المخدرات والأقراص والحملات مستمرة

المنوفية _ محمد فتحي

نحجت قوات أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد صبرى العزب رئيس فرع الأمن العام بالمنوفية، من ضبط 287 متهما بحيازة مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجهم على المواطنين وذلك خلال حملات بمراكز منوف، شبين الكوم، قويسنا، أشمون، الباجور، الشهداء، تلا، قسم سرس الليان، قسم منوف، قسم سرس الليان خلال النصف الأول من العام الحالى وحتى الآن.

وأكد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، فى تصريح خاص "لليوم السابع " أنه تم ضبط 6 كليو و440 جرام بانجو ،30 كيلو حشيش، 556 جرام هيرون، 22 ألفا 949 قرصا مخدرا، 60 جرام أفيون.

وأضاف مدير الأمن أن جميع المراكز تقوم بحملات يومية مكثفة، لضبط أباطرة الاتجار فى المواد المخدرة وتحرير محاضر لهم وذلك للقضاء على انتشار المواد المخدرة وحماية المواطنين، بناء على توجيهات من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

مؤكدا أن حماية المواطن المنوفى من انتشار المواد المخدرة هى مسؤليتنا أولا وأخيرا